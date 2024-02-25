الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير الوافل بالفواكه اللذيذة

الوافل
الوافل

الوافل من الوصفات الأوروبية الشهيرة التي يعتمدها البعض كوجبة إفطار سريعة ولذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالفواكة الصحية.

 

الوافل

طريقة عمل الوافل

المقادير

- دقيق : كوب (منخول)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفواكة : حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والسكر، والفانيليا، والملح، والبيكنج باودر في وعاء، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

اخفقي البيض بواسطة المضرب الكهربائي في وعاء عميق، ثم أضيفي الحليب والزبدة، وأعيدي الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي خليط الدقيق والسكر فوق مزيج البيض والحليب، وأعيدي الخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.

ادهني قالب الوافل بالقليل من الزيت، وانتظري لتصبح درجة حرارته مناسبة.

صبّي عجينة الوافل بواسطة مغرفة عميقة في القالب ليمتلئ ثلثيه تقريباً.

انتظري لثوانِ، ثم أغلقي غطاء القالب، واتركيه لعدة دقائق حتى يكتسب الوافل اللون الذهبي.

أخرجي الوافل من القالب، وكرّري العملية حتى إنتهاء كمية العجينة.

ضعي الوافل في طبق التقديم، ثم زينيه بقطع الفواكة وقدميه.

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