جامعة الفيوم توافق على تسجيل 36 ماجستير و21 دكتوراه

عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم 201برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

تم خلال التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 36 ماجستير، و21 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وقد أُحيطَ المجلسُ عِلمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضى على احتساب البرنامج التأهيلي لتعلم اللغة الألمانية (DLL) بعدد 2 دورة ضمن دورات الترقي الاختيارية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تمَّ -أيضًا- استعراضُ مقترح تشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية الَّذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير .

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِه

احتفالية الهندسة بيوم التميز

ومن جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز لعام ٢٠٢٤م. بحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف العطار عميد الكلية، والدكتور اسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية بالجامعة.

أشاد الدكتور ياسر مجدي حتاته بمجهودات كلية الهندسة، بوصفها من الكليات المرموقة والمشهود لها بالكفاءة والازدهار. وأعرب عن تمنياته بتحقيق المزيد من التفوق والنجاح لجميع المنتسبين للكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

كما أشار الدكتور عرفة صبري حسن إلى أن احتفالية يوم التميز من التقاليد المهمة التي تحرص على تنظيمها كلية الهندسة كل عام، بهدف تكريم النماذج المتميزة بالكلية وفاءً وتقديرًا لهم.

واكد الدكتور شريف العطار أن احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز للعام السابع على التوالي يعد انعكاسًا لروح التعاون والعطاء لجميع المنتسبين للكلية، وكذلك انعكاسا للتعاون البناء بين الكلية وبين إدارة الجامعة من جانب، وبين عدد من المؤسسات والشركات المختلفة من جانب آخر.

وأوضح الدكتور إسلام هلالي أن يوم التميز هو يوم الوفاء ورد الجميل للمتميزين من أبناء كلية للهندسة، والذين يبذلون مزيدًا من الجهد والإخلاص لرفع شأنها وتحقيق التقدم والتطور المستمر.

يذكر ان الاحتفالية حضرها الدكتورة مهجة امبابي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا أبو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أحمد رشاد، أمين الجامعة، وعمرو ماضي، أمين الجامعة الجامعة المساعد للشؤون المالية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب المهندسين بالفيوم، وعدد من ممثلي الشركات ورعاة الاحتفالية.

وتم خلال الاحتفالية إهداء درع الكلية لرئيس الجامعة و النواب ، كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وممثلين الشركات ورعاة الاحتفالية، والحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير، بالإضافة إلى تكريم أوائل الخريجين، والفرق المختلفة، والطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات الدولية، والمشاركين بأبحاث علمية متقدمة، والطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية المتنوعة على مستوى جامعة الفيوم والجامعات الأخرى.