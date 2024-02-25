محافظ دمياط ترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات الوظيفية

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء اللجنة.

حيث تم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم.

وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفه وفقًا لأحكام القانون و الشروط المعلن عنها مسبقًا.

حيث أكدت عوض أن اللجنة تعمل على اختيار العنصر المناسب لشغل الوظائف القيادية بكل شفافية لضخ دماء جديدة قادرة على تطوير معدلات العمل .

وفي ذات السياق استقبلت عوض، بمكتبها اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية لامن دمياط.



حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بالمنظومة الأمنية بها.

وأكدت عوض على الدور الذى تقوم به مديرية الأمن كركيزة أساسية لتحقيق الخطة الطموحة نحو التنمية المستدامة ، لافتة أن هناك تضافر للجهود بين كافة الأطراف لتحقيق الصالح العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت عوض بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة لحفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية

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