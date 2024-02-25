رئيس حى غرب المنصورة يتابع معرض "أهلا رمضان"

تابع أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأحد، يرافقه إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، مدى إلتزام العارضين بمعرض “أهلا رمضان” المتواجد بشارع عبد السلام عارف، بتوفير السلع والمواد الغذائيه والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة عن سعر السوق الخارجى بنسبة من 15 إلى 30%.

وأكد أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، تكثيف الحملات اليومية علي كافة المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعلي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وارواح المواطنين.

يأتي ذلك طبقاً للقانون وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإقامة معارض أهلا رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الألتزام بتخفيض الاسعار .