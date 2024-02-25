وصول طائرتين إغاثيتين سعوديتين للعريش على متنها رافعتين لنقل المواد الإغاثية لفلسطين

وصلت إلى مطار العريش الدولي الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان، اللتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتحمل الطائرتان على متنهما سيارتي نقل ورافعتين شوكيتين تم تسليمها للهلال الأحمر المصري للإسهام في تسهيل عملية تحميل ونقل المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مطار العريش والمخصصة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

تأتي تلك المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.