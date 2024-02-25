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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أديب السراقبي يمثل فروسية مصر بدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح الفارس أديب السراقبي في حسم تأهله ممثلا عن مصر في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس صيف العام الجاري 2024.

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الفروسية يُعلن تنظيم دورتين بتواجد خبير إنجليزي

جاء ذلك بعدما أنهى الفارس المصري منافسات الجائزة الكبرى للترويض الحرّ لفئة الاحتياجات الخاصة CPEDI 3 في المستوى الثالث.

على صعيد متصل تمكن الفارس الأوليمبي مودا زيادة من الفوز بالمركز العاشر في بطولة الجائزة الكبري بالدوحة - قطر ، خلال  المنافسات التي تقام لفئة الخمس نجوم وتنافس فيها أفضل فرسان وخيول على مستوي العالم.

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