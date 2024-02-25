أديب السراقبي يمثل فروسية مصر بدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

نجح الفارس أديب السراقبي في حسم تأهله ممثلا عن مصر في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس صيف العام الجاري 2024.

جاء ذلك بعدما أنهى الفارس المصري منافسات الجائزة الكبرى للترويض الحرّ لفئة الاحتياجات الخاصة CPEDI 3 في المستوى الثالث.

على صعيد متصل تمكن الفارس الأوليمبي مودا زيادة من الفوز بالمركز العاشر في بطولة الجائزة الكبري بالدوحة - قطر ، خلال المنافسات التي تقام لفئة الخمس نجوم وتنافس فيها أفضل فرسان وخيول على مستوي العالم.