نقيب التمريض تناقش مع وزير المالية تحسين الأحوال المالية للتمريض

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ على رأس وفدًا تمريضيًا، اليوم، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين الأحوال المالية للتمريض، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع ناقش مضاعفة مقابل الأماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، كما تم مناقشة آلية صرف حافز الاشراف للوظائف الإشراقية بداية من مديرة التمريض بالمديرية حتي مشرفات الاقسام .

وأضافت أنه تم مناقشة آلية حساب مقابل النوبتجيات و السهر لفني التمريض و أخصائي التمريض، وعرض مشكلة تمريض جامعة بني سويف والتي تتلخص في عدم صرف حوافز الاشراف.

وقالت نقيب التمريض، إن الاجتماع تناول مشكلة عدم صرف مكافأة الامتياز كلية التمريض جامعة دمياط حيث أنه لا يوجد مستشفى جامعي للتدريب و تم تدريب الطلبة بمستشفيات وزارة الصحة، وبدوره وجه وزير المالية بحل المشكلة ومخاطبة الجهات المعنية للصرف .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على دعم الرئيس الكامل لجميع الفرق الصحية و التمريض، وتقديرًا لهذه الفئة التي تقوم علي رعاية المرضي، ووجه بتذليل كافة التحديات التى تواجه أطقم التمريض.

شارك فى الإجتماع وفاء الشاذلي نقيب تمريض المنوفية مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة رحاب مرعي نقيب فرعي محافظه البحيرة وعلي السيسي مساعد وزير المالية للشئون الموازنة العامة، وعدد من المختصين بملف الفريق الصحي.