أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المزرعة

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد في المزرعة، تراجعًا، باستثناء البلدي إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 147 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاحد، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

البيض

أسعار البيض اليوم الأحد

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 147 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 152 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعًا وصل 147 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر تراجعًا لنحو 149 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

بينما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 152 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.