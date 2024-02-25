فصائل فلسطينية تقصف تجمعات الاحتلال جنوب حي الزيتون بالصواريخ

أعلنت فصائل فلسطينية قصفها تجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بصواريخ قصيرة المدى، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجندي بيريا بالتا 21 عاما برتبة رقيب من لواء جفعاتي، قد قتل خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القناة أنه إضافة للجندي القتيل، فقد أصيب ضابط وجنديان في اللواء نفسه (جفعاتي) بإصابات بالغة، جنوبي غزة أيضا، وتم توجيههم إلى العلاج في المستشفى، وإخطار عائلاتهم بحالة الإصابة.

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.