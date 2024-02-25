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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوريل يندد باستخدام الاحتلال للجوع كسلاح في غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن "إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم حماس ونحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة".

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واعتبر بوريل في مقابلة مع صحيفة "إل باييس"، الإسبانية أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة "غير مقبولة".

وأضاف: "ليس سرا أن الإسرائيليين مولوا حماس ولعبوا دورا في تقسيم الفلسطينيين"، مؤكدا: "استخدام القوة كان غير متناسب".

ووسط دمار هائل وتشريد الآلاف يترقب العالم ما قد تؤول إليه مفاوضات الدوحة من نتائج إيجابية تنعكس على الواقع المنهار في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية قولها إن مفاوضات التهدئة بقطاع غزة ستستأنف من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن "مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وتابعت: "المباحثات تجري بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة إلى وفد من حركة حماس استكمالا لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير".

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