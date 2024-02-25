أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. وتراجع البوري

أسعار الاسماك.. شهدت أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الاحد بسوق العبور للجملة، استقرارًا، وتراجع بعض الانواع كـ البوري والذي سجل سعره السمك ماركة "1" مابين 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

ومن هذا المنطلق، ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية"، ما تشهده أسعار السمك اليوم لحظة بلحظة، خاصة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع السمك في مصر والمستورد في سوق العبور، إذ جاءت الأسعار على النحو الأتي:

أسعار الاسماك اليوم الاحد في سوق العبور للجملة

الاسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 73 : 81 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 67 : 71 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 75 : 85 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 100 : 140 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 35: 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة خليجي من 75 : 85 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر مكرونة سويسي من 70 : 110 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر برانيس إسكندراني من 70 : 110 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 180 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك الحدادي من 15 : 25 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب»

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 220 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 45 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 55 : 65 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 220 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 90 : 150 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 80 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 70 : 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك باغة 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين 65 : 85 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 55 : 75 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 45 : 85 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 85 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "الجامبو" من 520 : 610 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 420 : 510 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 320 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.