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الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أمين نقابة مهندسين القاهرة: انتهاء انتخابات التجديد النصفي بنجاح

المهندس ضياء الكيكي
المهندس ضياء الكيكي امين النقابة

بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، أعلن المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة ورئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة، أن الانتخابات تمت بنجاح ودون أي معوقات، وتقدم الكيكي بالتهنئة للفائزين بعضوية نقابة مهندسين القاهرة وهم.

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«إيجل للاستشارات المالية» تعيد تقييم أصول شركات وفقاً لمعايير المحاسبة المعدلة

مهندس إبراهيم حلمي عن مدني ومهندس إيهاب حسن عن معماري وأحمد محمد فوزي
عن كهرباء وحسام هاشم عن ميكانيكا
م. جون غالي و م. أحمد مهران
عضو شعب صغيرة وم. أحمد سلطان
وتمني أمين نقابة القاهرة التوفيق للجميع 
مؤكدا أن مجلس نقابة القاهرة ما زال لديه الكثير ليقدمه للسادة المهندسين واسرهم.
مشيرا أن الجميع سوف يتكاتف معا لاتمام الأهداف التي يطمح مجلس نقابة القاهرة لتحقيقها.

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