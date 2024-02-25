أمين نقابة مهندسين القاهرة: انتهاء انتخابات التجديد النصفي بنجاح

بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، أعلن المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة ورئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة، أن الانتخابات تمت بنجاح ودون أي معوقات، وتقدم الكيكي بالتهنئة للفائزين بعضوية نقابة مهندسين القاهرة وهم.

مهندس إبراهيم حلمي عن مدني ومهندس إيهاب حسن عن معماري وأحمد محمد فوزي

عن كهرباء وحسام هاشم عن ميكانيكا

م. جون غالي و م. أحمد مهران

عضو شعب صغيرة وم. أحمد سلطان

وتمني أمين نقابة القاهرة التوفيق للجميع

مؤكدا أن مجلس نقابة القاهرة ما زال لديه الكثير ليقدمه للسادة المهندسين واسرهم.

مشيرا أن الجميع سوف يتكاتف معا لاتمام الأهداف التي يطمح مجلس نقابة القاهرة لتحقيقها.