«إيجل للاستشارات المالية» تعيد تقييم أصول شركات وفقاً لمعايير المحاسبة المعدلة

4 شركات فى القائمة

تجرى شركة إيجل للاستشارات المالية عمليات إعادة تقييم لأصول عدد من الشركات العاملة فى قطاعات مختلفة.

قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» إن الشركة تقوم بعملية إعادة تقييم لعدد 4 شركات كبرى، وذلك تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية «48» الخاصة بمعايير الاضمحلال للأدوات المالية.

أضاف د. «عمارة» أن الرقابة المالية حققت طفرة كبيرة فى عملية تحديث معايير المحاسبة المصرية مؤخرا، خاصة تعديل معيار «10» للأصول الثابتة، و«34» للاستثمار العقارى، إذ سمح التعديل للمعايير باستخدام نموذج تقييم القيمة العادلة للأصول، والتى تتعلق بفروق إعادة تقييم الأصول الثابتة والعقارية، بما يسمح بإظهار حقيقتها بالمركز المالى، وإظهار أيضا الفروق بين القيمة الدفترية، والعادلة للأصول يتم معالجته ضمن حقوق الملكية، تحت مسمى فروق إعادة تقييم معايير الأصول وفقا لمعايير «10»، «34».

يشار إلى أن شركة «إيجل» قامت الفترة الماضية بالعديد من عمليات التقييم للشركات، وكذلك إجراء عمليات هيكلة شاملة وكاملة للعديد من الشركات بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسى أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.