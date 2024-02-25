موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين ويزداد البحث في الفترة الحالية، عن موعد آذان صلاة المغرب خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم بعد أيام قليلة.

وسيتم تحري الهلال من قبل دار الإفتاء يوم 29 شعبان الموافق 10 مارس، لتحديد أول أيام الشهر المبارك، ووفقاً للتوقعات الفلكية فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2024.

موعد آذان المغرب طوال شهر رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 1445/2024

آذان المغرب الساعة 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الأحد 21 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الاثنين 22 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الأربعاء 24 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:17

الأحد 28 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:19



