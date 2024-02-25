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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان 2024

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين ويزداد البحث في الفترة الحالية، عن موعد آذان صلاة المغرب خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم بعد أيام قليلة.

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نصائح مهمة لصيام صحي خلال شهر رمضان

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«البحوث الفلكية» تعلن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا

وسيتم تحري الهلال من قبل دار الإفتاء يوم 29 شعبان الموافق 10 مارس، لتحديد أول أيام الشهر المبارك، ووفقاً للتوقعات الفلكية فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2024.

موعد آذان المغرب طوال شهر رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب الساعة 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الأحد 21 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الاثنين 22 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الأربعاء 24 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:17

الأحد 28 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024 

آذان المغرب 6:19

 

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