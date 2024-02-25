موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان 2024
يتساءل عدد كبير من المواطنين ويزداد البحث في الفترة الحالية، عن موعد آذان صلاة المغرب خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم بعد أيام قليلة.
وسيتم تحري الهلال من قبل دار الإفتاء يوم 29 شعبان الموافق 10 مارس، لتحديد أول أيام الشهر المبارك، ووفقاً للتوقعات الفلكية فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2024.
موعد آذان المغرب طوال شهر رمضان 2024
الاثنين 1 رمضان 1445/2024
آذان المغرب الساعة 6:01
الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:02.
الأربعاء 3 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:02
الخميس 4 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:03
الجمعة 5 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
السبت 6 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
الأحد 7 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:05
الإثنين 8 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:06
الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
الأربعاء 10 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:06
الخميس 11 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:07
الجمعة 12 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:08
السبت 13 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:09
الاحد 14 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:09
الاثنين 15 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:10
الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:10
الأربعاء 17 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:11
الخميس 18 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:12
الجمعة 19 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:12
السبت 20 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:13
الأحد 21 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:13
الاثنين 22 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:14
الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:15
الأربعاء 24 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:15
الخميس 25 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:16
الجمعة 26 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:17
السبت 27 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:17
الأحد 28 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:18
الاثنين 29 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:18
الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:19