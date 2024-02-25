نصائح مهمة لصيام صحي خلال شهر رمضان

أيام ويهل علينا شهر رمضان المبارك، والذي يعد من أعظم الشهور الهجرية عند الله عز وجل، حيث يستعد المسلمون في كافة بقاع الأرض لصيام هذا الشهر الكريم، فهو شهر الغفران ففيه تفتح أبواب الجنات، وتغلق أبواب النار وتضاعف فيه الحسنات.



وخلال شهر رمضان يحتاج الصائم إلى نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل يحتوي على كافة العناصر الغذائية، فضًلا عن اتباع بعض النصائح المهمة لصيام الشعر بعيدًا أن أي مشاكل صحية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة للصيام خلال شهر رمضان:

الحفاظ على نظام غذائي صحي

يجب تعزيز النظام الغذائي الصحي الذي يتنوع ما بين الحبوب والفواكه والخضراوات والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والدهون الصحية.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح للحفاظ على الماء في الجسم.

تناول الطعام عند الإفطار بإعتدال وبطء لعدم الشعور بحرقة المعدة

الحصول على عدد ساعات كافي من النوم لتعزيز الصحة العامة

تناول كمية كافية من المياه أثناء الافطار حتى السحور

التقليل من الأطعمة الدسمة والحلويات

ممارسة الرياضة بعد الافطار بساعتين حتى تنتهي عملية الهضم

إذا كنت تعاني من بعض الامراض المزمنة يجب مراجعة الطبيب قبل الصيام

يجب تجنب تناول التوابل على المأكولات خاصة في وجبة السحور والامتناع عن تناول المياه الغازية.

كما يجب تجنب الإفراط في شرب الشاي والقهوة

الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة بين الإفطار والسحور

يجب استبدال ملح الطعام بعصير الليمون في الأطعمة مع شرب ما لا يقل عن 3 لترات من المياه والسوائل.