«البحوث الفلكية» تعلن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه سيتم شهر شعبان الجاري 29 يوما فلكيا تنتهي يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 فلكيا.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445هـ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

ووفقا للحسابات الفلكية هذا العام سيكون عدة شهر رمضان الكريم 30 يوما تبدأ 11 مارس وتنتهي 9 ابريل 2024، وسيكون اول شهر رمضان أقل الايام من حيث عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة، فيما سيكون اخر شهر رمضان الاطوال في عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة.