كريستو يتعافى ويعود لتدريبات الأهلي

انتظم التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة بعد العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.