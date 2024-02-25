Google تطلق مشروع "سفرة مصر" لمشاركة الأكلات المصرية مع العالم

أعلنت منصة Google للفنون والثقافة اليوم عن إطلاق مشروع "سُفرة مصر"، برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلةً في هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع مجلة الراوي ومؤسسة نوايا، وذلك بهدف تعريف الناس من حول العالم على تميّز وتنوّع المأكولات المصرية وتاريخها. يؤرخ هذا المشروع الرقمي مزيجًا من النواحي الثقافية والأماكن والمأكولات المرتبطة بتراث الطهي المصري في العقود الماضية.

يضم المشروع - الموجود باللغة العربية والإنجليزية - أكثر من 1,700 صورة عالية الجودة وستين قصة مختارة من قبل الخبراء، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين مقطعًا مصورًا لتقديم تجربة رقمية مفصّلة ومبهرة عن المطبخ المصري بأنواعه وتأثيره على توثيق العلاقات الأسرية، سواءً مطبخ البحر المتوسط، البحر الأحمر، أو جبال جنوب سيناء. يتطرق المشروع أيضًا إلى تاريخ الطهي المصري المعاصر وتأثير الثقافات المختلفة عليه مثل الثقافة البيزنطية والعثمانية والآسيوية.

قال أميت سود، المدير التنفيذي لمنصة Google للفنون والثقافة: "يسعدنا أن نشارك تميّز الأكلات المصرية مع العالم بالشراكة مع مجلّة راوي و منظّمة نوايا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية. سيأخذكم مشروع "سُفرة مصر" على منصة وتطبيق Google للفنون والثقافة في جولة لاكتشاف تراث الطهي المصري الذي يمتد لآلاف السنين".

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة في مصر: "نحن سعيدون لإطلاق مشروع 'سفرة مصر' على منصة Google للفنون والثقافة وبالتعاون مع 'راوي' و'نوايا'. نحن نرى هذا المشروع بمثابة دعوة للناس، أينما كانوا في العالم، لاكتشاف ثقافتنا الغذائية وتراثنا عبر الأجيال".

في تصريح لها، كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن أهمية فن الطهو في تعزيز فهم المجتمعات وحماية التراث الثقافي وتعكس تقاليد الشعوب وهويتها. وأكدت على أن تنوع الأطباق التراثية في محافظات مصر تعتبر عاملاً أساسياً في إثراء تجربة السائح في البلاد وتمتعه بالجوانب الثقافية المتنوعة. وتمنح المنصة الالكترونية لمنصة Google للفنون والثقافة فرصة لنشر هذه الجوانب بشكل تفاعلي وممتع لجميع الفئات العمرية.

إنّ مهمّة منصة Google للفنون والثقافة تكمن في تشجيع الأفراد على الوصول إلى أبعاد وجوانب ثقافية للعالم من حولهم. لإتاحة هذه المشاريع باستمرار، تتعاون Google مع أكثر من ألفي مؤسسة ثقافية من أكثر من ثمانين دولة بهدف تقديم تراثهم الغنيّ لجميع المستخدمين.

