حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا، جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لضبط حركة الشارع، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمدينة ملوى جنوب المنيا، حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمجلس قروى الروضة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة على جانبي الطريق ، تنوعت ما بين إشغال طريق ـ بائع متجول -نظافة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، بحملة لرفع الإشغالات استهدفت شارع طه حسين و ميدان المحطة والزهور، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة اشغال متنوعة ، وفى مركز ومدينة المنيا، واصلت الوحدة المحلية حملاتها، لضبط حركة الشارع وإزالة الاشغالات والتعديات الموجودة بقرية صفط الخمار، والتي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعدياً سافراً على حرم الطريق والأرصفة الجانبية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 35 محضر إشغال منها، 10 محاضر إشغال طريق، و25 محضر بيئة وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، حملة لرفع كافة الإشغالات المتواجدة التي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 50 محضرًا متنوعًا ما بين أشغال ونظافة وبيئة، وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.