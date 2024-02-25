الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يفتتح جلساته بمناقشة مشروع قانون زيادة رسوم جواز السفر

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

txt

السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر

txt

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة

يستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

يذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت ٢٥٠ ألف جنيه فقط.

 

مواد متعلقة

لـعشر ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بمدينة الزينية شمال الأقصر

3 رحلات داخلية و24 رحلة دولية تصل مرسى علم اليوم الأحد

اتحاد الغرف التجارية: أكثر من 100 معرض “أهلا رمضان” تغطي المحافظات

تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)
الجريدة الورقية