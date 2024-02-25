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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أسعار تذاكر العرض المسرحي "رصاصة في القلب"

عرض رصاصة في القلب
عرض "رصاصة في القلب"

يستضيف المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، عرض "رصاصة في القلب"، إعداد وإخراج مروان عزب، ويقدم يوميًا على مدار الأسبوع ماعدا الأربعاء، ويرفع الستار في التاسعة مساء.

ويشارإلى أن تتراوح أسعار تذاكر العرض المسرحي "رصاصة في القلب" بين  60، 80، 110 جنيها.

ويشار إلى أن العرض عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، وتدور أحداثه حول شخصية "نجيب" الذي يعيش الحياة غير مكترث بأي شئ وظروفه قاسية ليطرق "كيوبيد" باب قلبه ليقع في حب إحدى الفتيات الجميلات، لكنه يكتشف أنها خطيبة صديقه ليكتم سره في قلبه.

يذكر أن مسرحية "رصاصة في القلب" من إنتاج فرقة المسرح القومي، بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجدي الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي، ديكور فادي فوكيه، أزياء دنيا الهواري، أشعار أحمد الشريف، ومروان عزب، توزيع موسيقي محمد حمدي رؤوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيليمية محمد فاضل القباني.

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