فنان فى سن السبعين "عاشق الزجاج"سعيد قمر أول حفار زجاج يدوى بالقليوبية

في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أشتهر سعيد قمر البالغ من العمر ٧٣ عاما فهو من مواليد عام ١٩٥١ بلقب عاشق الزجاج وحفار الزجاج .



وحول سعيد قمر سطح منزله إلى مكان لممارسة هوايته المحببة وهى تشكيل الزجاج والحفر عليه بشكل يدوى على عكس المتعارف عليه من استخدام الليزر ومسدس الرمل في أعمال حفر الزجاج.



يقول سعيد قمر، أنه بدأ رحلته مع الابداع والفن منذ المرحلة الابتدائية حيث كان معلومه يعلقون رسوماته على جدران الفصل

وعندما التحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس كانت رسوماته وأعماله الفنية تتنقل بين الطلاب والأساتذة، وثم تعلم الحفر على الخشب على يد بدوى نوار اشهر اويمجى بالقليوبية.



وبعد بلوغه سن ال ٦٥ عاما قرر أن يعيد صياغة موهبته وفنه في تعلم الحفر على الزجاج وظل يتعلم من خلال الإنترنت وقام بشراء جهاز يدوى للحفر على الزجاج ونجح في إخراج أعمال فنية مبدعة .



وأضاف أنه صمم نماذج لآيات قرآنية وصور دينية ولفظ الجلالة، وكذلك نماذج لأعمال تتعلق بجمال الطبيعة ونماذج لأعمال منزلية كالساعات والصوانى ولوحات، مضيفا أن طلاب كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة يستعينون به في تعليمهم وتدريبهم وتنفيذ مشاريع التخرج.

متمنيا أن يؤدى مناسك الحج أو العمرة بعد أن تجاوز سن السبعين وأكمل رسالته في تعليم نجلته خريجة كلية الآداب بجامعة بنها، رغم أنه تعدى الثلاث وسبعون عاما