طقس دافئ على كافة المدن والمراكز بالبحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2024، استقرارا في الأحوال الجوية، وطقس دافئ، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 23 درجة مئوية ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، ووجود رياح متوسطة تبلغ سرعتها 12كم / ساعة، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية ، مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات في تلك المناطق .

وتواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، منذ الصباح الباكر، تمهيدًا لبدء رحلات لصيد داخل مياه البحر المتوسط، سوء رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية / من الخضروات والفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .