طقس دافئ ومشمس على الأجواء بالإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، طقسًا مشمسًا ودافئًا خلال ساعات النهار، وتكونت في الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة خلال ساعات المساء؛ لتبدو الأجواء باردة، وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

وانتظمت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لقافلتي الشمال والجنوب القادمتين من البحر المتوسط والأحمر في موعدها وشهدت حركة صيد الأسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس انتظامًا في عملها مع تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة سرعة الرياح.

وتعرضت محافظة الإسماعيلية، الأسبوع الماضي موجة من الطقس المستقر حيث سجلت درجات الحرارة خلال ساعات النهار زيادة حيث بدى الطقس دافئًا ومشمسًا فيما بدت الأجواء شتوية باردة مع ساعات المساء والصباح الباكر .

وتعلن محافظة الإسماعيلية عادة مع اضطراب حالة الطقس رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت إلى زيادة سرعه الرياح، والأمطار فى بعض المناطق من المحافظة.