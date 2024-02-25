كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية تناقش مسارات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تعقد ندوة

تحت عنوان "مسارات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة "، نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بالتعاون مع لجنة الإقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية،

ندوتها السنوية المشتركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ندوة، حاضر فيها عددٌ من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وحضرها لفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلّاب من قسمى الإقتصاد والعلوم السياسية.

أشاد المشاركون فى الندوة بالشعب الفلسطيني وصمود أهل غزة أمام الكيان الصهيونى، وتأثير حرب غزة على دوائر الأمن الإقليمى، وأبرز العوامل المحركة للسياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ومقومات الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفسلطينية، والأهمية الإستراتيجية والإقتصادية لغزة بالنسبة لإسرائيل، مؤكدين على حتمية تأثير الاستقرار السياسى على الاستقرار الاقتصادي، وأن حل القضية الفلسطينية يكمن في التعاون والتكامل مابين دول الوطن العربي والدول الإسلامية وكذا استخدام الآليات الاقتصادية والسياسية في مواجهة إسرائيل والتي تعد وجهًا من وجوه الاستعمار.

وأنتهت الندوة ببعض المداخلات للطلاب والحضور أجاب عنها المحاضرون.