عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم بالاثارة والمتعة الكروية، إذ يتقابل فريق تشيلسي ونظيره ليفربول، فى اللقاء الذى يجمع بينهما على ملعب ويمبلي بنهائي كأس الرابطة الانجليزية.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة ليفربول في نهائي كأس الرابطة

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

في خط الدفاع: بن تشيلويل - ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - مالو جوستو.

فيؤ خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

في الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

وتنطلق مواجهة ليفربول أمام تشيلسي في الخامسة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" معقل البلوز.

ومن المنتظر إذاعة مواجهة ليفربول أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.