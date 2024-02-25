أزهر الإسماعيلية يكرم المشاركين في فعاليات مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"

كرَّم فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأحد، منسقي المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية، والمشاركين في فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024م.

وشهدت الاحتفالية تكريم منسقي جميع الادارات التعليمية، ومنسقي المعاهد المتميزين في جميع الإدارات التعليمية، بمنحهم شهادات التقدير، تشجيعََا لهم على المشاركة الإيجابية في تفعيل كافة الأنشطة الخاصة بقيم المبادرة .

وقال رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن المنطقة تميزت عن باقي المناطق في تفعيل قيم المبادرة من خلال البث المباشر للفعاليات المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي بكل شفافية، مؤكدًا أنه تم التركيز على تفعيل قيمة التواضع والصبر والوفاء والأمانة والتعاون لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بجانب تفعيل سلوك النظافة والنظام لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

وقالت حنان عثمان منسق المبادرة بالمحافظة، إن هدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الإسماعيلية، ليكونوا قدوة للجميع، فضلًا عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.