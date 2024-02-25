حجز عمرة رمضان 2024 .. التفاصيل كاملة

حجز عمرة رمضان 2024.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرغب الكثير من المواطنين الذاهبين لأداء مناسك العمرة، في معرفة كافة التفاصيل عن البرامج المختلفة لأسعار العمرة ومن ثم استيفاء المستندات المطلوبة والحجز للسفر، عقب اختيار الأسعار التي تناسبهم.

طريقة حجز عمرة رمضان 2024

في البداية الدخول إلى منصة نسك أو توكلنا.

إنشاء حساب جديد ثم اختيار مستخدم جديد.

اختيار أيقونة "حالة المستخدم"

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

النقر على أيقونة "تسجيل"

إدخال رمز الدخول الذي يصل إليه عبر البريد الإلكتروني، والنقر على تحقق.

النقر على أيقونة "أداة عمرة" واستمرار.

يجب تحديد التاريخ والفترة المناسبة له لأداء العمرة.

يختار المواطن الباقة التي تناسبه لأداء فريضة العمرة، ثم النقر على "الحجز الآن".



أسعار عمرة رمضان 2024

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه

كيفية التأكيد من صحة باركود العمرة

الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة

النقر على كلمة خدمة الاستعلام

إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي

النقر على أيقونة بحث جديد

أخيرًا على الفور يظهر مصير المتقدم سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا.