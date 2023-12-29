أسعار عمرة رجب.. غرفة شركات السياحة تكشف

يبحث الكثيرون عن أسعار عمرة شهر رجب، حيث تتنوع خدمات العمرة وأسعارها باختلاف الشهور، ويكشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علاء الغمري، توقعات أسعار عمرة شهر رجب.

أسعار العمرة في شهر رجب

وتبدأ أسعار عمرة شهر رجب من 28 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية ذات المدة الزمنية البالغة نحو 13 يومًا.

برامج العمرة الخمس نجوم

وتشهد فئة البرامج الخمس نجوم ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر رجب، حيث تصل إلى نحو 60 ألف جنيه للبرنامج ذي مدة تقدر بحوالي 10 أيام، ويتضمن هذا السعر تسكين المعتمرين في الغرف الرباعية الراقية.

ويتوقع الغمري زيادة طفيفة في أسعار برامج العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تبدأ في 13 يناير 2024.