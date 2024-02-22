بوتين يدعم فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا

قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل إيجابي فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا الاتحادية على أساس مشاركة هؤلاء الأجانب بالقيم والثقافة الروسية.

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "أفكار قوية لأوقات جديدة": "إن التركيز على القيم الأخلاقية التقليدية فكرة جيدة عند الترحيب بالأشخاص الذين يريدون العيش هنا معنا. ولكن كيف يمكننا تحديد القيم الحقيقية التي يلتزم بها الشخص؟".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثير من الناس في أوروبا يلتزمون بالقيم التقليدية، تماما كما هو الحال في روسيا.

وأوضح الرئيس أنه من أجل تحديد نوع الأشخاص الذين سيأتون، هناك حاجة إلى اتباع نهج فردي (في عملية الاختيار).

وأضاف بوتين: "خدمات الهجرة لدينا، بالطبع، لم تصل بعد إلى هذا، وهذا أمر واضح، وهناك شيء يجب العمل عليه. توجد أفكار مختلفة هنا".