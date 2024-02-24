السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض الدعوات لإجراء مفاوضات مع بوتين

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الدعوات لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

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وقالت بيربوك "نسمع هذه الأصوات التي تقول تفاوضوا مع بوتين ولكن بوتين يوضح تماما أنه لا يرغب في التفاوض من أجل إحلال السلام".

وقالت الوزيرة الألمانية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الجمعة إن بوتين يشير مرارا إلى "انتصاراته".

وسألت بيربوك المجلس "روسيا، وهي عضو دائم في المجلس، ترغب في أن تتنازل دولة مستقلة عن حقها في الوجود. أين سنكون إذا ساد هذا المبدأ".

وتساءلت بيربوك "أي منا سيكون التالي الذي يتعرض للغزو من جار لا يرحم؟.. إذا رضخنا لهذا، ستكون هذه نهاية الميثاق" الخاص بالأمم المتحدة. لذلك لن نوقف دعمنا لأوكرانيا، ليس الآن وليس غدا".

يذكر أن الذكرى الثانية لبدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا تحل اليوم السبت الـ24 من فبراير.

 

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