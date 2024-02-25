الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميزانية ضخمة تخصصها كندا لبرامج إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي ، اليوم الأحد، أن كندا ستخصص 169 مليون دولار كندي (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) لصالح عدد من برامج إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا.

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وذكر المكتب - في بيان أصدره في أعقاب زيارة ترودو، إلى كييف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن "كندا ستخصص 75 مليون دولار كندي، أي ما يعادل أكثر من 57 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في مجال إحلال السلام والأمن، والتي تشمل إزالة الألغام والدعم السيبراني والمساعدة الاستخباراتية".

وأضاف أنه "سيتم تخصيص 15 مليون دولار كندي آخر، أي ما يعادل 11.5 مليون دولار أمريكي، لدعم استكمال المتحف الوطني لسرد تاريخ النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كما سيتم تخصيص تمويل بنحو 17 مليون دولار أمريكي للمساعدة الإنسانية، و30 مليون دولار أمريكي للمساعدة الإنمائية، وحوالي 14 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تحقيق الاستقرار، بما في ذلك الحد من الأسلحة الكيميائية ومكافحة حرب المعلومات".

وتابع أنه "سيتم كذلك تخصيص 15 مليون دولار أمريكي لمختلف جهود تحقيق الاستقرار لدعم المشاريع التي تتراوح بين إزالة الألغام والحد من التهديدات الناجمة عن المواد النووية أو الإشعاعية والأسلحة الكيميائية ومكافحة المعلومات المضللة".

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