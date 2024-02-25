الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024 .. يكثف الكثير من المواطنين الراغبين في أداء عمرة شهر رمضان المبارك البحث عن الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024 قبل السفر بغية استيفاء جميع متطلبات السفر للعمرة، خاصة أن كثيرًا من شركات السياحة أعلنت عن برامج عمرة رمضان المختلفة.

الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024

وجود عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء بدون استخدام النظارات، وتكون صور السيدات بالحجاب.

يكون جواز السفر صالح متبقٍ فيه فترة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر بعد تاريخ السفر.

توفر صورة شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 6 سنوات وأن يكون الطفل أخذ التطعيم ضد شلل الأطفال.

وجود شهادة التطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي مرسل معها إيصال سداد للكبار وتكون الشهادة مختومة بختم الدولة.

وجود تصريح السفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

وجود تصريح السفر من جهة العمل.

طريقة التأكيد من صحة باركود العمرة

الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة

النقر على كلمة خدمة الاستعلام

إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي

النقر على أيقونة بحث جديد

أخيرًا على الفور يظهر مصير المتقدم سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا



أسعار عمرة رمضان 2024

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه