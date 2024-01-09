رحلة عمرة لفتاة ووالدتها بعد شفائها من أحد الأمراض بجنوب سيناء

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة بطور سيناء روان محمود محمد متولي من مواطني طور سيناء،ووالدها ووالدتها بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

واهداها المحافظ رحلة عمرة لها ووالدتها بعد نهاية رحلة علاج ناجحة، متمنيا لها تمام الشفاء،، ضمن الاهتمام والرعاية والتكافل الاجتماعي لأبناء المحافظة.

من جانبها تقدمت روان بالشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء، لاهتمامه واصراره علي علاجها اولا، واهدائها ووالدتها رحلة عمرة ثانيا، داعية الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.