الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ماذا يقول المسلم عند ذبح العقيقة؟

ذبح العقيقة
ذبح العقيقة

على كل مسلم ان يعق عن نفسه وأولاده، و يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذه السُنه المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا يجب التعرف على كل الشرائع الصحيحة المتعلقة بموضوع ذبح العقيقة.

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الإيمان والتصديق

ويجب على المسلم ان يتعرف على الحكمة من هذه السنة لتزيد من الإيمان والتصديق بها في القلب، فالتراث الإسلامي يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم جميعًا كانوا يذبحون العقيقة للمولود الجديد اقتدائًا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم: «عق عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – كبشا كبشا» [أخرجه أبو داود في سننه].

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وعند ذبح العقيقة، و تكون مثل الأضحية تمامًا؛ حيث أن العقيقة قبل ذبحها يعقد صاحبها نية الذبح في قلبه ويتلفظ بالتسمية والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر." .

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