فضل دعاء سورة يس لقضاء الحاجة

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة، يبحث عنه الكثيرون، باعتباره أحد أسرار سورة يس التي تسمى بقلب القرآن، ويقول الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن دعاء سورة يس لقضاء الحاجة من أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها لقضاء حاجة المسلم، ويذكر في دعاء سورة يس لقضاء الحاجة: «بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

قضاء الحاجة:

يفضل في دعاء سورة يس لقضاء الحاجة، قول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا، اللهم إنك جعلت (يس) شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن، وتقضي حاجاتنا، احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين».

واستكمل في دعاء سورة يس لقضاء الحاجة: «سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون».

دعائي بلا رد:

اختتم دعاء يس لقضاء الحاجة: «يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلًا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقًا حلالًا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد، اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، ومن قهر الأعداء، يفعل الله ما يشاء بقدرته، يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون، سبحان العالم بكل مكنون».