أفضل دعاء للشفاء في شهر شعبان

يبحث ملايين المسلمين، عن دعاء الشفاء في شهر شعبان، ومن أنهكهم المرض وأوجعتهم الآلام وضاقت عليهم الدنيا فراحوا يغتنمون أبواب الفرج ويرفعون أيديهم لرب العياد ليكشف عنهم الغم وأن يرد إليهم العافية . دعاء للشفاء في شعبان اللهم إنا نسألك أن تمسح على كل مريض بيمينك الشافية وأن تجمع له بين الأجر والعافية .

اللهم إنا نسألك بجلالك ونور وجهك شفاء من كل داء اللهم إنا نسألك دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي كل مريض وتنعم عليه بالصحّة والعافية.

اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين ولا محرومين واغفر لنا إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم أنت ثقتي ورجتئي اجعل حسن ظني فيك دوائي ..أنت وليي في الدّنيا والآخرة.



