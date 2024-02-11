أدعية شهر شعبان من السنة النبوية

شهر شعبان.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن أدعية شهر شعبان بالتزامن مع أول أيامه اليوم الأحد، وذلك بعدما استطلعت دار الإفتاء المصرية أمس السبت موعده لعام 1445 هجريًا.

موعد بدء شهر شعبان

أوضحت دار الإقتاء، أن قد تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هرل شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، ليكون اليوم الأحد هو غرة شهر شعبان.

سبب تسمية شعبان

سُمي شهر شعبان بهذا الاسم نظرًا لأن القبائل العربية تتشعب فيه للبحث عن الماء لرعيهم وإقامتهم، وكان العرب ينتشرون فيه لطلب القتال بعد أن امتنعوا عنه في الأشهُر الحُرُم وتحديدًا في شهر رجب الذي يسبقه.

ولصيام شهر شعبان فضل كبير حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، يصوم في شهر شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور، وذلك أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله فكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية شهر شعبان:

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان

اللهم اعف عنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم ارزقنا التواضع وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك

اللهم اكتب لنا في كل خطوة خطوات الفلاح

اللهم أنزل علينا بركات من السماء تفرح قلوبنا وتغير أحوالنا

اللهم نسألك الثبات على دين محمد صلى الله عليه وسلم

اللَّهم إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهمِ والحزن، والعجزِوالكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغلَبة الرجال

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها

اللهم اجعل صيامي في شهر شعبان صيام الصائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين يارب العالمين.