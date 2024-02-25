الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنّها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

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إسرائيل تعلن تنفيذ أوامر المحكمة بشأن غزة

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لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي السلطات البريطانية لسبب "وجيه ومؤلم"

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد اقتحام مخيم شعفاط بالقدس.

زوارق الاحتلال تضرب غزة

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر النصيرات وسط قطاع غزة، وفيما تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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