اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنّها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد اقتحام مخيم شعفاط بالقدس.

زوارق الاحتلال تضرب غزة

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر النصيرات وسط قطاع غزة، وفيما تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.