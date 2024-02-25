يبدأ 10 مارس.. أهم المعلومات عن شهر برمهات

أيام قليلة وينتهي شهر أمشير الذي يعد من أعنف شهور العام القبطي، حيث شهدت فيه البلاد تقلبات جوية حادة وسريعة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهطول الأمطار بغزارة على كافة أنحاء البلاد.



وكثيرًا ما يتساءل العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد انتهاء شهر أمشير حيث من المقرر أن ينتهي يوم 9 مارس المقبل ليبدأ شهر برمهات الذي يعتدل فيه الجو إلى حد كبير.

برمهات الشهر السابع

ويعد برمهات هو الشهر السابع في العام القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

وتسمى شهور السنة القبطية أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى

شهر برمهات كل عام من 10 مارس حتى 8 إبريل

برمهات ينسب للفرعون أمنمحات

أطلق المصريون القدماء على برمهات شهر الشمس

كما يُنسب شهر برمهات إلى الاله "با ــ منحات" وهو إله الحرارة

يعتبر شهر الزراعة وفيه تنضج المحاصيل

أشهر الأمثلة

من أهم الامثلة التي تقال عن شهر برمهات " روح الغيط وهات" أي "روح" إلى الغيط، واحصل على ما لذب وطاب من ثمار المحاصيل المصرية اللذيذة

برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات

في هذا الشهر تحصد الزراعة وتوضع الغلة في الأجران