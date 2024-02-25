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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

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خبير اقتصادي: انخفاض الدولار من التأثيرات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة"


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الاحد:
سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 
و30.95 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع. 

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