ترامب يفوز على هايلي في الانتخابات بولاية كارولينا الجنوبية

كشفت وسائل إعلام أمريكية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث أنه هزم المرشحة الرئاسية نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات.

ترامب يتقدم في الانتخابات التمهيدية



وأضحت شبكة "سي إن إن"، أن ترامب يتقدم في الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية بنسبة 66.8%، وبحسب شبكة "فوكس" فإن الرئيس السابق حصل على 63.5%.

ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية السبت.