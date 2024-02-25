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الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يفوز على هايلي في الانتخابات بولاية كارولينا الجنوبية

الرئيس الامريكي السابق
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث أنه هزم المرشحة الرئاسية نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات.

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ترامب يتوعد بسحق هايلي

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ترامب يتقدم في الانتخابات التمهيدية 


وأضحت شبكة "سي إن إن"، أن ترامب يتقدم في الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية بنسبة 66.8%، وبحسب شبكة "فوكس" فإن الرئيس السابق حصل على 63.5%.
ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.
وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية السبت.

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