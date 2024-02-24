السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يتوعد بسحق هايلي

ترامب
ترامب

توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسته الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة نيكي هايلي بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية السبت.

وحسب روسيا اليوم، قال ترامب لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في ولاية كارولينا الجنوبية: "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".

 

وتعهد ترامب أنه سيبرهن للرئيس الحالي جو بايدن وللديموقراطيين "أن الجمهوريين قادمون بسرعة قطار شحن خلال الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في نوفمبر المقبل".

 

يتنافس دونالد ترامب في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبيّة السبت مع نيكي هايلي في ولاية حكمتها فترة طويلة مع اقترابه من الفوز بالترشيح.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الولاية الساعة 7:00  صباحا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش) وفي مدرسة بالقرب من تشارلستون وفد نحو 10 أشخاص للإدلاء بأصواتهم خلال النصف الساعة الأولى.

 

وأثنى ناخبون أجرت معهم وكالة "فرانس برس" مقابلات الخميس في كولومبيا عاصمة كارولينا الجنوبية على كلا المرشحين، بالرغم من أن أحد الناخبين شعر بأن هايلي غير مستعدة للمنصب بينما انتقد آخر ترامب قائلا إنه  "مثير للانقسام".

 

ورأى ديفيد غيليام وهو مستشار مالي سيصوت لهايلي أن ترامب "سيقوم بملاحقة كل من لا يتفقون معه. وكوني مسيحيا، لا أشعر بالرضى تجاه ذلك".

 

وسبق أن انتقدت هايلي خصمها الجمهوري ترامب قائلة إنه "يزداد اختلالا" يوما بعد يوم، قائلة إنه مشتت تماما، وكل شيء يتمحور حوله فهو مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

 

 

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