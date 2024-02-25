من الرواد والمحبيين.. المئات يحتفلون بمولد الأربعين بالسويس

تجمع المئات من أهالي وزوار محافظة السويس والطرق الصوفية في الليلة الختامية لمولد الأربعين في ساحة مسجد سيدي عبد الله الأربعين.

وشهدت الساحة الخارجية للمسجد حلقات ذكر وإنشاد ديني وابتهالات بمشاركة كبار الطرق الصوفية في مصر الذين حرصوا على الحضور في الليلة الختامية.

وقرر الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في محافظه السويس، فتح الضريح داخل المسجد وإستقبال المحبين وتنظيم ندوات دينية لشرح أمور الدين الإسلامي.

وحرص أهالي السويس على استقبال ضيوف المحافظة المحتفلين بعبد الله الأربعين بتوزيع المأكولات والحلويات.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، أصدرت في وقت سابق، فتوى تؤكد فيها أن الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين إحياءً لذكراهم أمر مشروع ونرغب فيه شرعًا.