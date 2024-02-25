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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم .. فيوتشر في اختبار قوي أمام سوبر سبورت بمجموعات الكونفدرالية

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

في مواجهة تقام لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطوله كأس الكونفدرالية الإفريقية يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على نظيره سوبر سبورت الجنوب افريقي ، في تمام الساعه الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

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ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية القارية على صعيدي الانديه والمنتخبات.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر اللقاء لحساب المجموعه الاولى من المنافسات الى جانب اندية اتحاد العاصمه الجزائري وسوبر سبورت الجنوب افريقيا والهلال الليبي.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر لقاء اليوم محتلا وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يأتي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الصدارة والمركز الأول برصيد 10 نقاط.

ويأتي سوبر سبورت الجنوب افريقي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، والهلال الليبي رابعاً واخيرا بالرصيد ذاته من النقاط.

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