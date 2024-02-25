نادي أبو سليم الليبي: نعرف الزمالك جيدًا ومستعدين للمواجهة

أكد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي أن فريقه مستعد جيدًا لخوض مواجهة الزمالك المقررة غدًا في إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وقال الحراري في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " نعرف الزمالك جيدا وهو فريق كبير لكن نحن مستعدين لتلك المواجهة ".

وأضاف: " المباراة ستُنقل بشكل طبيعي والأزمة كانت تقنية فقط وتم حلها، نتوقع حضور جماهيري مميز في مواجهة الزمالك ".

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم والقناة الناقلة :

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ابو سليم، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة غدًا الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.