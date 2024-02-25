23 مصاب فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في القليويبة

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حادث تصادم مروع بمحافظة القليوبية، حيث إصطدم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ علي السيارات المتسببة في الحادث والاستعلام عن حالة المصابين والتقارير الطبية الخاصة بهم.

وجري الدفع ب6 سيارات إسعاف انتقلت لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، كما دفعت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مجلس مدينة قليوب بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها بعد توقفها قرابة نصف ساعة.

وتبين أن أسماء المصابين: إسلام عمر عبد الفتاح 27 سنة، أشرف عبدالله يوسف 25 سنة، إبراهيم محمد ياسين، 47 سنة، محمد شكري محمد 54 سنة، مصطفى ناصر إبراهيم 21 سنة، جودة صلاح جودة 25 سنة، السيد محمد عوض 48 سنة، محمد رضا عبد المعز، 25 سنة، زينب أحمد عبد المنعم 18 سنة، مجدي السيد محمد 52 سنة، محمود محمد عبدالعزيز 29 سنة، حنان إبراهيم مهدي 41 سنة، عبدالمقصود بشرى عبدالمقصود 31 سنة، أحمد حسين 29 سنة، أمير أحمد عبدالله 29 سنة، مينا سعد 27 سنة، آمين محمد عبدالسلام 22 سنة، محمد صابر 22 سنة، سناء إبراهيم مهدي 29 سنة.