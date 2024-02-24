الزمالك يهدي وفد الديوان الرياضي الجزائري درع النادي

حضر وفد من الديوان الرياضي الجزائري، لمقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مدينة عنابة، قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وسعد عابدين إداري الفريق الأول، على استقبال وفد الديوان الرياضي، ومنحهم درع النادي.

وتكون وفد الديوان الرياضي من، بوروس مجيد رئيس الديوان الرياضي لمدينة عنابة، والمهندس بو عكيرة محمد والدكتور موالي رابح، وحرصوا على الترحيب ببعثة الزمالك في مدينة عنابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غداً الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وعقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً الأحد.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، ويرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق أبو سليم الليبي زيه باللون الأزرق، ويرتدي حارسه الطاقم الأسود.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري، وعبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

وأكد عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم إخطارهم بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدم إذاعة المباراة لأسباب تقنية.

وأوضح المدير الإداري لفريق الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي أخطروا ممثلي الناديين في الاجتماع الفني بعدم إذاعة المباراة تليفزيونياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غداً الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.