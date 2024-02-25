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الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لمدة 12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بكفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، إعادة تأهيل وتجديد بطارية تجميع خطوط المياه العكرة بمحطة مياه شرب فوه، وكذلك أعمال الصيانة بخط 500 مم بمزلقان السالمية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت المحافظة، أنّ أعمال إعادة تأهيل وتجديد بطارية تجميع خطوط المياه العكرة بمحطة مياه شرب فوه، تتم اليوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء لتستمر لمدة 12 ساعة، ما يؤثر على انقطاع مياه الشرب عن منطقة فوه بالكامل، وجزء من مطوبس ودسوق ومنطقة سيدي سالم.

وأهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ستعمل علي تدبر سيارات مياه صالحة للشرب، تكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

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