ضبط 1.5 طن دقيق مدعم بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط قائد سيارة، بحوزته كمية من الدقيق البلدى المدعم محملة على السيارة بمدينة مطوبس، كما تمكنت من ضبط كمية من عبوات المواد الغذائية، منتهية الصلاحية، فى محل بقالة بمدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، "ص.م.ع"، قائد سيارة نقل، وبحوزته 1.5 طن دقيق بلدى مدعم بمدينة مطوبس معبأة فى شكائر زنة 50 كيلو للشيكارة، قام بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكفرالشيخ، "أ.ع.أ"، 42 سنة، صاحب محل بقالة ، بمدينة دسوق، وبحوزته فى المحل 940 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن بسكويت، وزبادي، وألبان، وعصائر وغيرها، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة للتحقيق.